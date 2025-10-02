 Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $500 млрд | 1news.az | Новости
В мире

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $500 млрд

First News Media10:02 - Сегодня
Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд.

Об этом сообщил журнал Forbes.

Издание отмечает, что в 15:30 по времени восточного побережья США (23:30 по бакинскому времени 1 октября) состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX, владельца социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink достигло $500 млрд. По оценкам Forbes, на 00:15 по Баку 2 октября состояние Маска увеличилось до $500,5 млрд.

Журнал объясняет рост состояния Маска его решением отойти от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства и сфокусироваться на бизнесе.

Маск занимает первое место в рейтинге миллиардеров Forbes. За ним идут председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь корпорации Meta Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).

Предыдущий рекорд также принадлежит Маску - в декабре прошлого года он стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.

