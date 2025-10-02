 Министр обороны США Пит Хегсет: «Никаких генералов с лишним весом в армии» | 1news.az | Новости
First News Media10:32 - Сегодня
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не хочет видеть в армии «генералов с лишним весом» во время пребывания на посту.

Выступление состоялось на базе морской пехоты Квантико в штате Вирджиния, где собрались более 800 генералов и адмиралов, срочно вызванных на встречу из различных точек мира без разглашения причин.

Хегсет подверг критике физическую форму некоторых высокопоставленных офицеров, подчеркнув, что «присутствие генералов и адмиралов с лишним весом в коридорах Пентагона абсолютно недопустимо».

Министр также сообщил, что уволил ряд командиров за «поддержание ошибочных культурных приоритетов» и анонсировал дальнейшие изменения в командном составе.

По словам Хегсета, вместо подготовки к боевым действиям многие офицеры сосредоточились на вопросах разнообразия и изменения климата. «Никакого поклонения климатическим изменениям, никакого разделения, отвлечения внимания или гендерных заблуждений, никакого хаоса», — заявил он, призвав офицеров, не разделяющих его подход, подать в отставку.

Глава Пентагона также обвинил американских политиков в том, что они вынуждают армию сосредотачиваться на «неправильных вещах».

По его мнению, продвижение по службе в армии осуществляется на основе «расы, гендерных квот и так называемых исторических принципов», что, как он считает, подрывает боеспособность вооруженных сил.

Хегсет объявил о запуске 10-пунктового плана реформирования структуры армии США. Среди прочего он подчеркнул, что тесты на физическую подготовку будут проводиться исключительно по мужским стандартам, а также акцентировал внимание на строгом соблюдении стандартов внешнего вида. «Эра непрофессионального внешнего вида закончилась. Больше никаких бородатых мужчин», — заявил министр, подчеркнув необходимость дисциплины и единообразия.

На той же встрече Хегсет подверг резкой критике Женевские конвенции, которые регулируют правила ведения войны и являются обязательными для США.

«Мы развязываем руки нашим воинам, чтобы они могли запугивать, деморализовать, выслеживать и уничтожать врагов нашей страны. Никаких политически корректных правил ведения боя, только здравый смысл, максимальная летальность и полный авторитет для воинов», - заявил глава американского оборонного ведомства, назвав их «глупыми правилами конфликтов».

Министр подчеркнул, что американская армия сражается для победы, применяя к противнику «сокрушительное и карающее насилие». «Мы не воюем по глупым правилам конфликтов», — добавил он, вызвав неоднозначную реакцию в военных и политических кругах.

Ранее в сентябре действия американских военных, потопивших скоростной катер, предположительно перевозивший наркотики из Венесуэлы, спровоцировали ожесточенные споры о возможных «внесудебных расправах».

Источник: Anadolu

