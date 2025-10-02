SOCAR и «КазМунайГаз» обсудили новые планы транспортировки по Баку-Тбилиси-Джейхан

В Астане состоялась встреча председателя правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхата Хасенова с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом.

Об этом говорится в сообщении «КазМунайГаз».

Обсуждены текущий статус и планы транспортировки углеводородов по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан.

Отмечено, что с момента подписания соглашения о транзите по данному направлению дочерними компаниями КМГ и SOCAR («Казмортрансфлот» и АСКО) на паритетной основе перевезено порядка 3,4 млн тонн казахстанской нефти.

Стороны обменялись мнениями о ходе реализации четырехсторонних меморандумов между компаниями «КазМунайГаз», SOCAR, «Татнефть» и «Узбекнефтегаз» в области цифровых технологий и промышленной безопасности. В частности, специалисты КМГ Инжиниринг и SOCAR регулярно обмениваются опытом по внедрению передовых цифровых решений на производстве.

Стороны также реализуют планы совместных мероприятий по производственной безопасности и охраны труда, а также учения, связанные с реагированием на техногенные ЧС.

««КазМунайГаз» привержен укреплению стратегического сотрудничества с SOCAR, направленного на развитие транзитного потенциала Казахстана и Азербайджана, а также увеличение экспорта казахстанской нефти на международные рынки. В русле подписанных соглашений мы продолжаем совместную работу в области цифровизации и промышленной безопасности. Мы также заинтересованы в расширении взаимодействия с азербайджанскими партнерами в геологоразведке, низкоуглеродном развитии, реализации совместных инвестиционных проектов и мер по улучшению состояния Каспийского моря», - отметил А.Хасенов.