Начинается процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения

С 2 октября 2025 года в 11:00 вновь стартует процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения на 2025–2026 учебный год.

Приём заявок осуществляется в электронном виде через портал bq.edu.az, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

При создании очереди для приёма в дошкольные образовательные учреждения можно выбрать максимум три учреждения для одного ребёнка – в случае наличия свободных мест существующие очереди будут переведены в заявку минимум через пять дней.

Отметим, что приём детей в дошкольные учреждения на свободные места будет продолжаться в течение всего года.