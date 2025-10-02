В Китае открыт самый высокий мост в мире

Самый высокий мост в мире открылся для движения в горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Мост над Большим каньоном Хуацзян возвышается на 625 м, что сравнимо с высотой Шанхайской телебашни.

Подвесной мост пересекает глубокое ущелье и призван сократить время в пути между его склонами с двух часов до нескольких минут. Как сообщает South China Morning Post, строительство объекта заняло три года.

Общая длина сооружения составляет 2,9 км, а длина главного пролета — 1,4 км.

Строителям пришлось преодолеть значительные природные препятствия. Для достижения миллиметровой точности при возведении конструкции на высоте в сотни метров инженеры использовали навигационную систему BeiDou, беспилотники и передовые методы моделирования. Новая переправа превратила некогда непреодолимую пропасть в важный транспортный маршрут.

Ввод моста в эксплуатацию значительно улучшит транспортную доступность в регионе. Провинция Гуйчжоу уже известна своей концентрацией высотных сооружений: на ее территории находится почти половина из 100 самых высоких мостов мира.

Источник: Коммерсант