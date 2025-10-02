Семейный конфликт в Гяндже закончился госпитализацией женщины

В Гяндже произошёл инцидент домашнего насилия, в результате которого женщина была госпитализирована с серьёзными травмами.

Как стало известно, Илаха Мамедова, 1987 года рождения, в ходе семейного конфликта сообщила супругу о намерении расторгнуть брак. В ответ на это мужчина проявил агрессию и нанес женщине удары арматурой, в результате чего пострадавшая получила колото-резаные ранения головы.

Женщина была срочно госпитализирована для оказания медицинской помощи. В настоящий момент полиция проводит оперативно-следственные действия и принимает меры для задержания подозреваемого.

Источник: Oxu.Az

Джамиля Суджадинова