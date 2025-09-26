 Израиль взломал телефоны палестинцев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Израиль взломал телефоны палестинцев

First News Media21:00 - Сегодня
Израиль взломал телефоны палестинцев

Израильские службы взломали мобильные телефоны палестинцев в секторе Газа, чтобы вести прямую трансляцию выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ООН на территории эксклава.

Об этом сообщает TRT на русском.

По данным израильских СМИ, для этого использовалась технология Cell Broadcast — система массовой рассылки сообщений, работающая независимо от местных операторов связи и интернета.
Особенность Cell Broadcast в том, что система продолжает работать даже при перегрузке или повреждении местных сетей.

Поделиться:
388

Актуально

Повестка Президента

Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

В мире

На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с ...

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Политика

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с ...

В мире

На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с Апрельскими боями

Израиль взломал телефоны палестинцев

Найденный в Китае череп может переписать историю человечества

Премьера Израиля освистали во время выступления на ГА ООН

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения - ОБНОВЛЕНО

Работник Tesla пострадал от удара робота на заводе

В связи с атакой беспилотников воздушное пространство над Москвой закрыто - ОБНОВЛЕНО

В Украине планируют создать космические войска

Последние новости

Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

Сегодня, 22:00

На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с Апрельскими боями

Сегодня, 21:40

Жаловавшийся на условия в детском доме №3 Мухаммед приговорен к 10 годам заключения

Сегодня, 21:20

Израиль взломал телефоны палестинцев

Сегодня, 21:00

Сильный ветер опрокинул ворота столичной школы - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Найденный в Китае череп может переписать историю человечества

Сегодня, 20:20

Премьера Израиля освистали во время выступления на ГА ООН

Сегодня, 20:02

В Хачмазском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 19:46

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан с трибуны ООН

Сегодня, 19:30

Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 74 человек

Сегодня, 19:15

Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Сегодня, 19:00

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Сегодня, 18:45

Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

Сегодня, 18:30

В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО

Сегодня, 18:15

Сборные Азербайджана в финале III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:00

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Сегодня, 17:38

​​​​​​​Ночь вдохновения: Как завершился III Международный фестиваль Насими – ФОТО

Сегодня, 17:27

В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека

Сегодня, 17:18

Вафа Ягублу: В школах новой модели ежемесячно будет проводиться оценивание – ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 17:13

Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО

Сегодня, 16:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30