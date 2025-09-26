Израиль взломал телефоны палестинцев

Израильские службы взломали мобильные телефоны палестинцев в секторе Газа, чтобы вести прямую трансляцию выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ООН на территории эксклава.

Об этом сообщает TRT на русском.

По данным израильских СМИ, для этого использовалась технология Cell Broadcast — система массовой рассылки сообщений, работающая независимо от местных операторов связи и интернета.

Особенность Cell Broadcast в том, что система продолжает работать даже при перегрузке или повреждении местных сетей.