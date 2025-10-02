У Робби Уильямса выявлено неврологическое расстройство

Британский певец Робби Уильямс впервые откровенно рассказал, что борется с синдромом Туретта.

51-летний музыкант признался, что его состояние сопровождается «навязчивыми» внутренними вспышками - настолько сильными, что даже выступления перед десятками тысяч зрителей не помогают заглушить их, сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail.

По словам артиста, осознание диагноза стало для него настоящим потрясением: «Я понял, что у меня Туретт. Он не проявляется наружу - это навязчивые мысли, которые происходят внутри. Даже когда стадион полон людей, признающихся мне в любви, я этого не слышу. Не могу принять это».

Ранее Уильямс неоднократно говорил о своей борьбе с зависимостями и СДВГ, а также о страхе гастролей, который не отпускает его до сих пор. Теперь певец признался, что его ментальное здоровье серьёзно влияет на способность выходить на сцену и переносить жизнь в дороге.

Синдром Туретта - это наследственное неврологическое заболевание, характеризующееся непроизвольными звуками и движениями, известными как тики.