Кино на неделю: Третья часть исторического байопика «Тагиев» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Тагиев III: Сона»

Жанр – исторический (Азербайджан)

Режиссер - Заур Гасымлы

В главных ролях: Парвиз Маммедрзаев, Гурбан Исмаилов, Фарида Гурбанова

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: В мае 1896 г. Гаджи Зейналабдин Тагиев по-прежнему крепок и предприимчив, но откровенно скучает, проводя теплое время года на даче в Мардакяне. Здесь же Гаджи планирует открыть школу садоводства, рассматривает варианты развития нефтяного сектора и даже подумывает о продаже своей нефтяной империи. Этого не понимает старший сын Исмаил – как можно продавать то, что приносит такой доход? Вдовец Гаджи одинок, ему нужна спутница – союзница и подруга, ему претит разгульный образ жизни бакинских миллионеров с многочисленными любовницами. Гаджи нужна семья. Он решает просить руки Соны Араблинской, младшей сестры Нурджахан Араблинской, жены Исмаила. План Гаджи вызывает недоумение у Араблинских и гнев Исмаила. Гаджи добивается своего – Сона сама дает согласие, родители уступают, но свадьба Гаджи и Соны разрушает отношения Гаджи и Исмаила.

«Мир в огне»

Жанр - фантастика, боевик, комедия (США)

Режиссер - Дж.Дж. Перри

В главных ролях: Дэйв Батиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Сэмюэл Л. Джексон, Дэниэл Бернхард, Иден Эпштейн

Рейтинги: Кинопоиск – 5,0/10, IMDb – 4,5/10, Popcornmeter – 3,4/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: После того как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти «Мону Лизу». Вскоре он осознаёт, что его ждёт более важная миссия, чем поиск картины.

«Аватар: Путь воды» (фильм вернулся на экраны в формате 3D)

Жанр - фантастика, фэнтези, боевик, приключения (США)

Режиссер - Джеймс Кэмерон

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Джоэль Мур

Рейтинги: Кинопоиск – 7,7/10, IMDb – 7,5/10, Popcornmeter – 4,6/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа нави и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться - с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

«Aşk ve yemek»

Жанр - комедия, романтика (Турция)

Режиссер – Муге Угурлар

В главных ролях: Угур Гюнеш, Ханде Догандемир, Хадиджа Аслан

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Четыре брата и сестра из Аданы - Дживан, Дервиш, Фериде и Рушен - зарабатывают на жизнь, продолжая семейное дело по приготовлению кебаба. Их жизнь переворачивается с ног на голову, когда Рушен начинает обманывать всех в своём районе. Считая честность и порядочность высшей добродетелью, эта семья, после произошедшего, оставляет Рушена позади и отправляется в Самсун, чтобы начать новую жизнь. Однако это путешествие приготовит им большие сюрпризы.

«Üç harfliler: Fal»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Мерт Узунмехмет

В главных ролях: Эдже Устаголу, Алара Эрич, Ниса Арслан

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: После окончания университета Ирем возвращается к родителям, не подозревая о том, что её ждёт. В доме живут не только прикованная к постели мать, замкнутый отец и кузены, с которыми она выросла, но и скрытые боли и затаившиеся страхи. В ночь её возвращения внезапно умирает бабушка Мукаддес, и это становится потрясением для семьи. Однако это лишь начало. Несмотря на то что девушки связывают происходящее с её смертью, дом хранит куда более мрачную тайну.

«Тафити. Приключения на краю света»

Жанр – мультфильм (Германия)

Режиссер - Нина Вельс

В главных ролях: Козима Хенман, Кэтлин Рениш, Дастин Земмельрогге, Бюргер Ларс Дитрих

Рейтинги: IMDb – 7,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Беспечному и любознательному сурикату Тафити дедушка запрещает общаться с другими животными и всегда повторяет: «Мир полон опасности. Держись своих!». Но случай сводит Тафити с неуклюжим и болтливым кабанчиком Кисточкой. Мало того, что сурикат свинье не товарищ, так еще и Кисточка невольно становится причиной неприятностей в семействе сурикатов. Дедушку Тафити кусает ядовитая змея. И теперь, согласно древней легенде, только таинственный голубой цветок может помочь его вылечить. Но где цветок растет, никто не знает, и никто его никогда не видел. Тафити отправляется в далекое путешествие, чтобы отыскать заветное спасение для дедушки. И все бы ничего, но Кисточка увязывается за ним. Такой неугомонный компаньон совсем не входил в планы Тафити. Эту парочку ждут настоящие непредсказуемые приключения на краю света.

