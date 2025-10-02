Министерство внутренней безопасности США заявило, что «Америка для американцев»

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опубликовало на своей странице в X лозунг «Америка для американцев» в контексте борьбы действующей администрации с нелегальными мигрантами.

«Каждый нелегальный иностранец-преступник должен быть изгнан», - добавило министерство в публикации.

Вместе с этими призывами МВБ разместило ссылку, ведущую на сайт, созданный для найма новых сотрудников в Иммиграционную и таможенную службу США (ICE). Также публикация сопровождается стилизованным под агитационные плакаты начала XX века изображением, на котором Дядя Сэм призывает к изгнанию мигрантов и предлагает гражданам вступать в ряды ICE.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики.

Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

