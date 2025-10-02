 В Говсане 67-летний мужчина насиловал мальчика на протяжении года | 1news.az | Новости
Общество

В Говсане 67-летний мужчина насиловал мальчика на протяжении года

11:48 - Сегодня
В Баку вынесен приговор по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним.

67-летний житель столицы признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка и приговорён Бакинским судом по тяжким преступлениям к 16 годам лишения свободы.

По данным следствия, инциденты происходили в одном из продуктовых магазинов в посёлке Говсан Сураханского района. Подсудимый, являвшийся владельцем торговой точки, в течение длительного времени совершал противоправные действия в отношении 12-летнего мальчика, проживавшего по соседству.

Расследование установило, что мужчина использовал доверие ребёнка, предлагая ему сладости и деньги, после чего привлек его в подсобное помещение магазина, где совершил насилие. Сразу после этого он дал мальчику 1 манат, дабы скрыть свое деяние. Преступления продолжались около года, пока мальчик не сообщил матери о болях.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Джамиля Суджадинова

