 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Президентом Молдовы - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Президентом Молдовы - ФОТО

First News Media09:12 - Сегодня
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Президентом Республики Молдова Майей Санду.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поздравив с победой руководимой Майей Санду правящей Партии действия и солидарности на состоявшихся в Молдове парламентских выборах, глава нашего государства отметил, что эти выборы отражают волю молдавского народа.

Президент Молдовы поблагодарила за поздравления. Она, в свою очередь, поздравила Президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве Соединенных Штатов Америки результатами по мирной повестке между Арменией и Азербайджаном.

Выразив признательность за поздравления, глава нашего государства сказал, что достигнутые результаты по мирной повестке между Арменией и Азербайджаном имеют историческое значение.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.

Президент Майя Санду отметила, что ее страна высоко ценит поддержку, оказываемую Азербайджаном Молдове, особенно в период острой необходимости в энергоносителях.

