В Баку проведены очередные работы по санитарной очистке и уходу за зелёными насаждениями - ФОТО

В рамках подготовки к осеннему сезону и с целью улучшения санитарного состояния города, 4 октября, в субботу, по поручению Исполнительной власти города Баку были проведены очередные работы по уборке и благоустройству столицы.

Об этом 1 news.az сообщили в Исполнительной власти.

С раннего утра коммунальные службы столицы приступили к мойке центральных улиц и проспектов с использованием безопасных для растений и животных моющих средств. Были также очищены дворовые территории и внутриквартальные дороги.

Проведена мойка тротуаров, бордюров, опор освещения, ограждений, скамеек в парках и зонах отдыха. Осуществлены работы по уборке придомовых территорий и жилых кварталов. Очистке подверглись также витрины объектов общественного питания, торговли и других учреждений, а прилегающая территория была приведена в порядок.

Сотрудники Бакинского городского управления по озеленению провели уход за деревьями и зелеными насаждениями вдоль дорог и проспектов, в том числе их промывку и обрезку сухих ветвей. В рамках профилактических мер были удалены больные деревья и начата посадка новых, адаптированных к климатическим условиям видов. В течение дня в разных районах города высажено 400 кустов декоративного растения чезальпиния.

Кроме того, в различных частях столицы были высажены яркие цветы, созданы цветочные композиции, украшающие город и радующие жителей и гостей столицы.

Очередная волна санитарных работ, охватившая все районы Баку, внесла весомый вклад в дальнейшее благоустройство и эстетическое обновление города.

Мероприятия по поддержанию чистоты и уходу за зелёными насаждениями будут продолжаться на протяжении всего года.