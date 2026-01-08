 Мастерство азербайджанских кулинаров отмечено медалями международного чемпионата в ОАЭ - ФОТО | 1news.az | Новости
Мастерство азербайджанских кулинаров отмечено медалями международного чемпионата в ОАЭ - ФОТО

First News Media22:00 - Сегодня
Мастерство азербайджанских кулинаров отмечено медалями международного чемпионата в ОАЭ - ФОТО

Команда Бакинской ассоциации кулинаров приняла участие в одном из крупнейших международных кулинарных чемпионатов - Global Arabic Chefs Competition 2026, который прошёл в Объединённых Арабских Эмиратах.

Чемпионат был организован Syrian Culinary Guild при поддержке Всемирной ассоциации шеф-поваров World Chefs (WACS) и объединил представителей более чем 10 стран мира. В соревнованиях приняли участие свыше 280 конкурсантов, сообщил Trend член жюри, председатель Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

Команда Бакинской ассоциации кулинаров, состоящая из семи участников, выступила в ресторанных и кондитерских категориях, включая направления: мясо, рыба, курица, десерты, кулинарные дисплеи и шоу-категории.

По итогам чемпионата команда завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей, а также была награждена кубком за командное участие.

Особое внимание Ассоциация уделяет вопросам инклюзивности - в составе команды выступили два участника с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы последовательно поддерживаем развитие их профессиональных навыков, помогая раскрывать потенциал и наглядно демонстрируя, что талант и стремление не имеют границ. Достигнутые результаты стали очередным подтверждением высокого профессионального уровня азербайджанских шеф-поваров и их успешного представления страны на международной кулинарной арене", - отметил Илькин Акберзаде.

154

