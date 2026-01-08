 Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества - ФОТО | 1news.az | Новости
First News Media20:52 - Сегодня
Министр энергетики и минеральных ресурсов Иордании Салех Али аль-Харабшех провёл встречу с послом Азербайджана в Иордании Шахином Абдуллаевым.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в энергетической сфере, сообщило диппредставительство Азербайджана в социальной сети X.

Кроме того, посол Абдуллаев встретился с министром цифровой экономики и предпринимательства Иордании Сами Смейратом. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и возможности сотрудничества в области цифровой экономики и инноваций.

