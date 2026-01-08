Трамп счел незаконной резолюцию о неприменении силы к Венесуэле без одобрения Конгресса - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп назвал не отвечающей конституции резолюцию законодателей с требованием не применять силу против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

Соответствующую публикацию президент США разместил в Truth Social.

По словам Трампа, Республиканской партии "должно быть стыдно за сенаторов, которые вместе с демократами" проголосовали за продолжение работы над совместной резолюцией с требованием к администрации не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа.

"Это голосование существенно подрывает самооборону и национальную безопасность США, а также создает помехи для президента как главнокомандующего", - отметил Трамп. По его словам, резолюция является "неконституционной и нарушает вторую статью конституции", в которой перечислены полномочия главы американского государства. "Несмотря на это, на следующей неделе в Сенате состоится более важное голосование по этому вопросу", - добавил Трамп, не пояснив, что конкретно он имеет в виду.

21:40

Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал резолюцию, запрещающую участие американских войск в действиях против Венесуэлы.

Речь идёт о документе, который запрещает Трампу без одобрения Конгресса использовать ВС США в военных действиях в отношении Венесуэлы, передает CNBC.

Решение было принято на фоне обсуждений внутри американского истеблишмента о допустимых формах давления на Венесуэлу.