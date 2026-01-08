Определены первые чемпионы Азербайджана по борьбе 2026 года

Продолжается чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе, сообщает Trend .

На второй день соревнований были определены призёры по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

55 кг

1. Эльмир Алиев («Нефтчи»)

2. Рашад Мамедов ("Нефтчи", Шамкир)

3. Фарид Садыхлы («Нефтчи»), Ибрагим Нуруллаев («Нефтчи»)

63 кг

1. Зия Бабашов ("Нефтчи")

2. Сакет Гулиев ("Нефтчи")

3. Парвиз Дадашов (МОИК), Саид Халилов («Нефтчи»)

72 кг

1. Фераим Мустафаев («Нефтчи»)

2. Халид Хасанов ("Нефтчи")

3. Расул Мамедзаде (МОИК), Сеймур Гасымов («Нефтчи»)

82 кг

1. Тунджай Везирзаде ("Нефтчи")

2. Эльмин Алиев (МОИК, Ленкорань)

3. Кенан Абдуллазаде (МОИК), Ниджат Ейлагалиев (Абшерон)

97 кг

1. Мурад Ахмадьев (Нефтчи)

2. Мухаммад Ахмадьев («Нефтчи»)

3. Ариф Нифтуллаев («Нефтчи»), Али Гулиев («Нефтчи»)