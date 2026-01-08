 Молодой азербайджанец пропал без вести в США | 1news.az | Новости
Молодой азербайджанец пропал без вести в США

First News Media22:40 - 08 / 01 / 2026
Молодой азербайджанец пропал без вести в США

Гражданин Азербайджана Эльмар Мирзаев, проживающий в городе Кливленд американского штата Огайо, пропал без вести.

Как передает Report, об этом сообщили члены азербайджанской общины, проживающие в США.

По их словам, от него уже 4-5 дней нет вестей. Родители серьезно обеспокоены судьбой сына.

Э.Мирзаев родом из Сальянского района Азербайджана. В последнее время он работал в одном из итальянских ресторанов в Кливленде.

Члены общины обратились в связи с этим также в Государственный комитет по работе с диаспорой. В настоящее время ведутся поиски пропавшего.

Молодой азербайджанец пропал без вести в США

