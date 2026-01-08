Лейла Алиева поделилась видеокадрами из кухни тёти Азизы - ВИДЕО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева на своей странице в соцсети İnstagram, поделилась видеокадрами посещения семьи Рамихановых, проживающей в селе Гиль Гусарского района.

Как сообщалось, Лейла Алиева в первые дни нового года посетила Гусарский район.



В рамках поездки Лейла Алиева побывала в гостях у семьи Рамихановых, проживающей в селе Гиль Гусарского района, и приняла участие в съемках нового выпуска проекта Kənd Həyatı (Country Life Vlog).



Во время съемок Лейла Алиева вместе с членами семьи участвовала в процессе приготовления цкана - одного из известных национальных блюд, характерных для данного региона. Она подробно ознакомилась с сельским образом жизни и традициями национальной кухни, присущими северному региону нашей страны.



