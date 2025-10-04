Вопрос о возвращении смертной казни в Кыргызстане может быть вынесен на референдум

Законопроект о возвращении в Кыргызстане смертной казни может быть вынесен на референдум.

Об этом заявил в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству Кабар.

Законопроект о внесении изменений в конституцию сначала будет вынесен на общественное обсуждение. После этого Конституционный суд даст заключение по законопроекту о внесении изменений в конституцию. Законопроект может быть принят на референдуме", - сказал он.

По его словам, данный вопрос может быть решен "путем всенародного голосования". Президент напомнил, что сейчас смертная казнь в Кыргызстане запрещена и каждый человек имеет право на жизнь.

"Если большинство народа это поддержит, то новоизбранный Жогорку Кенеш (Верховный совет) должен принять законы о выходе из международных договоров и внесении изменений в действующие трудовые кодексы и законы", - пояснил глава государства.