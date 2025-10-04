 Украина поразила российский корабль-ракетоносец | 1news.az | Новости
В мире

Украина поразила российский корабль-ракетоносец

First News Media15:46 - Сегодня
Украина поразила российский корабль-ракетоносец

Силы специальных операций Украины (ССО) раскрыли детали операции по поражению российского малого ракетного корабля «Град» в Карелии.

Как передает UNIAN, в пресс-службе ССОотметили, что операция прошла в 04:31 4 октября в Онежском озере. Спецназовцы поразили малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» (бортовой номер 575), когда он направлялся из Балтийского в Каспийское море.

Удар пришелся на правую часть отсека силовой установки, что привело к серьезным повреждениям судна. Дополнительные подробности пока уточняются.

«Град» является одним из самых новых кораблей России. Он был введен в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс «Калибр-НК», который используется для ударов по Украине.

Украина поразила российский корабль-ракетоносец

