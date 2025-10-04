Состоялась церемония награждения азербайджанских университетов, вошедших в глобальный рейтинг QS 2026 - ФОТО

3 октября состоялась церемония награждения азербайджанских университетов, вошедших в глобальный рейтинг QS 2026.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве науки и образования, в мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли, директор Государственного агентства по науке и высшему образования Улькер Саттарова, руководящий состав ведущих вузов и региональный директор агентства QS Сергей Христолюбов.

Отметим, что в глобальный рейтинг QS 2026, объявленный в июне этого года, впервые вошли 9 университетов из Азербайджана. Этот показатель вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, количество университетов из Азербайджана в вышеуказанном рейтинге, в 3 раза превышает общее количество университетов из других стран Южного Кавказа, вошедших в этот рейтинг.