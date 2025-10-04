Орбан пригрозил ЕС судом

Если Евросоюз нарушит собственные основные законы, чтобы лишить Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд и Брюссель его проиграет.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

"То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, – это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведёт к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде", - сказал Орбан, отвечая на вопрос ведущего о планах ЕС лишить Венгрию права вето и обойти Будапешт в вопросе приема Украины в сообщество.

Венгерский премьер отметил, что в Брюсселе сейчас рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии на предстоящих в апреле парламентских выборах, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, которые являются "креатурой Брюсселя" и поддерживаются "огромными деньгами" через НПО, и одобрили вступление Украины в ЕС.

Ранее СМИ сообщали о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии.

Источник: РИА Новости