Израиль остановил операцию по захвату города Газа

Политическое руководство Израиля поручило армии остановить операцию по захвату города Газа и свести к минимуму активность в секторе после согласия воюющих сторон начать реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

"После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сократить активность в Газе "до минимума" и проводить только оборонительные действия в секторе", - сообщила радиостанция.

На радиостанции отметили, что фактически это означает остановку операции по захвату Газы.

Источник: РИА Новости