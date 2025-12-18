Пезешкиан: Иран не стремится к войне и не планирует создавать ядерное оружие

США выдвигают унизительные и неприемлемые для Ирана предложения по продолжению переговоров.

Oб этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с председателями партий и политиками в Тегеране.

По его словам, США нарушили предыдущий переговорный процесс, атаковав Иран.

"Иран не склонен к новой войне и не планирует создавать атомную бомбу или какое-либо ядерное оружие. Мы готовы к любой форме проверки по этому вопросу", - заявил Пезешкиан.