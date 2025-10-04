"Грузинская мечта" объявила о своей победе на муниципальных выборах в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления в стране заявила, что победила во всех 64 муниципалитетах.

По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80% по итогам выборов в органы местного самоуправления, а кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней.

"Грузинская мечта" победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения", – говорится в заявлении партии, которое опубликовано в соцсети Facebook.

Источник: Sputnik Грузия