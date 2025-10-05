 Президент Федерации дзюдо: «Мы счастливы, что сегодня порадовали народ Азербайджана» | 1news.az | Новости
Президент Федерации дзюдо: «Мы счастливы, что сегодня порадовали народ Азербайджана»

Фаига Мамедова20:43 - Сегодня
«Мы счастливы, что сегодня порадовали народ Азербайджана».

Как передает 1news.az, об этом сказал журналистам президент Федерации дзюдо Рашад Гасымлы по итогам III Игр стран СНГ.

Гасымлы отметил высокий уровень соперничества на турнире. «Наши оппоненты были сильны. Например, наши узбекские соперники ранее завоевали 4 золотые медали на Чемпионате мира в данной возрастной группе. Однако наша команда не позволила им вновь стать победителями», - подчеркнул он.

Говоря о будущих планах, Рашад Гасымлы обозначил ключевые цели: «Нашей следующей целью является победа наших молодых спортсменов на Чемпионате мира среди молодёжи, который проводится сейчас в городе Лима. А затем – победа на Исламских играх».

Он также дал высокую оценку организации мероприятия: «Уровень организации также очень высокий и является отличным опытом для будущих крупных соревнований».

Фаига Мамедова

