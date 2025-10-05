 Мерц обсудил с Трампом использование замороженных активов РФ | 1news.az | Новости
В мире

Мерц обсудил с Трампом использование замороженных активов РФ

First News Media22:38 - Сегодня


Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого проинформировал его об инициативе по использованию замороженных российских активов для поддержки ВСУ.

Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Они обсудили ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооруженных сил", - отметил Корнелиус.

При этом он добавил, что Трамп и Мерц договорились продолжать совместную работу для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Европейский союз обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Киева, лидеры стран уже поручили детально изучить риски такого шага Еврокомиссии.

Источник: ТАСС





