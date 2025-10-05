 От азбуки до диплома: ПРАВИЛА ЖИЗНИ двух учителей | 1news.az | Новости
Правила жизни

От азбуки до диплома: ПРАВИЛА ЖИЗНИ двух учителей

First News Media09:30 - Сегодня
От азбуки до диплома: ПРАВИЛА ЖИЗНИ двух учителей

5 октября Азербайджан отмечает День учителя. Учителей называют «вторыми родителями» - ведь именно они помогают детям и молодёжи открывать мир.

В Азербайджане учитель - это не просто профессия, а призвание и миссия.
Каждый из нас помнит своего первого педагога - того, кто взял за руку и открыл дверь в мир знаний. И не менее важен наставник в университете, который помогает сделать выбор в профессии и учит взрослой ответственности.

Ко Дню учителя 1news.az представляет специальный проект «Правила жизни».
Мы обратились к двум педагогам - учителю начальных классов и преподавателю университета - с одинаковыми и разными вопросами и узнали их «правила жизни», которые помогают каждый день оставаться в профессии и вдохновлять учеников.

Их ответы - это не просто личные размышления, а отражение того, чем живёт современное образование в Азербайджане: от первых школьных звонков до университетских лекций.

Короткий портрет героя - учитель начальных классов:

Аббасова Рена Владимировна, стаж - 17 лет, учитель в школе №189.

«С детства мечтала стать педагогом и моя мечта сбылась. Очень люблю работать с детьми. С ними не соскучишься, они любознательны, любопытны, доверчивы, внимательны. Все, что мы вкладываем в них, они спустя какое-то время нам возвращают. Когда в ответ получаешь тепло, то понимаешь, что труд твой не напрасен».

Короткий портрет героя - преподаватель университета:

Агаева Сабина Октай гызы, доцент кафедры тюркологии Бакинского государственного университета.

«Более 30 лет я работаю в стенах родного университета, помогая студентам открывать богатый мир литературы тюркских народов и понимать её ценность для культуры и языка».

Два разных этапа. Два разных возраста учеников. Две разные аудитории.

Но миссия у педагогов одинакова - дать не только знания, но и уверенность в себе, научить мыслить, воспитывать ответственность и человечность.

Учитель начальных классов работает с чистым листом, формируя первые шаги ребёнка в жизни. Преподаватель университета помогает этому же ребёнку - теперь уже взрослому студенту - сделать выбор и обрести самостоятельность.

Вместе они продолжают цепочку образования, которая определяет будущее страны.
И в этом - величие и бесконечная ценность профессии учителя.

Подготовила: Кямаля Мамедова

