Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы с двумя медалями

Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы в Стамбуле с двумя серебряными медалями.

Как сообщает Report, 14-летняя Захра Салманлы и Кристен Кумбс в финале парных соревнований (категория SH-6) уступили английским соперникам со счетом 0:2.

Пара 20-летний парабадминтонист Ибрагим Алиев и Бартоломей Мроз в финале (категория SU-5) проиграли французам со счетом 0:2.

Отметим, что наша национальная команда впервые была представлена на континентальном чемпионате 8 парабадминтонистами.