Команда «Небесная грация» прибыла в Шеки для участия в III Играх стран СНГ

Команда академии художественной гимнастики «Небесная грация», созданная Олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, прибыла в Олимпийский спортивный комплекс в городе Шеки для участия в III Играх стран СНГ.

Как сообщила исполнительный директор Международной ассоциации «Небесная грация» Елена Ерхан, гимнастки уже находятся на месте и проводят тренировочные сессии на арене комплекса, передает 1news.az.

В составе команды — спортсменки из разных стран, где действует академия. Их участие в Играх СНГ подчёркивает значимость международного сотрудничества в развитии художественной гимнастики и укреплении дружбы между молодыми атлетами стран содружества.

Напоминаем, что соревнования по художественной гимнастике в рамках III Игр стран СНГ стартуют уже завтра, 6 октября, на арене Олимпийского спортивного комплекса в Шеки.

Фаига Мамедова