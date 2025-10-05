Ничто не забыто. Прошло пять лет с первого ракетного обстрела Барды

Барда - один из городов, наиболее сильно пострадавших от ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны Армении в период 44-дневной войны.

Сегодня со дня первого ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Барда проходит пять лет.

На девятый день войны, 5 октября 2020 года, армянская сторона в нарушение норм и принципов международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также решений и резолюций Совета Безопасности ООН, нанесла удары по густонаселенным пунктам Азербайджана.

В результате взрывов ракетных снарядов, упавших на центральные улицы города Барда и возле центральной больницы, погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Бардинский район и центр города четырежды (5, 8, 27 и 28 октября) подвергались ракетным обстрелам и артиллерийским атакам ВС Армении. В результате погибли 29 человек, ранения получили 112 человек, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

В тот же день в результате ракетного обстрела города Гянджа с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 3 мирных жителя. Снаряды упали вблизи Гянджинской международной больницы, средней школы номер 34, мебельной фабрики по улице Шаха Исмаила Хатаи, территории под названием «Евлахский автовокзал» и центрального рынка, был нанесен серьезный урон инфраструктуре.

Необходимо подчеркнуть, что эти города располагаются в значительном отдалении от территории, где проходила линия фронта в период войны. То есть, Армения и сепаратисты преднамеренно и целенаправленно наносили удары по густонаселенным кварталам в мирных городах Азербайджана.

В утренние часы того же дня ударам вражеских вооруженных сил подверглись густонаселенные пункты Гёранбойского, Гёйгёльского, Бейляганского, Бардинского, Тертерского и Зардабского районов. Из двух ракет, выпущенных по городу Бейляган, одна упала во двор детского сада, а другая – на пустой местности. В селе Алибейли Агдамского района снаряд, выпущенный вооруженными силами Армении, вызвал пожар в приусадебном хозяйстве. В селе Сарыджалы Агджабединского района сгорел частный дом.