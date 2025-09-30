Шеф «Макларен»: «Давайте не будем говорить о Баку»

«Мы могли гарантировать победу в Баку, но давайте не будем говорить о Баку».

Так руководитель «Макларен» Зак Браун отреагировал на упущенную возможность досрочно гарантировать победу в Кубке конструкторов на Гран-При Азербайджана.

Он сказал об этом, оценивая шансы пилотов команды Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за титул чемпиона мира «Формулы-1».

За семь гонок до конца сезона Макс Ферстаппен, победивший в Баку, сократил отставание от лидующего Пиастри до 69 очков. Браун подтвердил, что несмотря на потенциальную угрозу со стороны четырехкратного чемпиона мира, у пилотов «Макларен» останутся равные шансы в борьбе за титул.

«Ситуация в Кубке конструкторов очень благоприятная. Надеюсь, мы доведём дело до конца на ближайшем этапе в Сингапуре. Мы хотим, чтобы и оба наших гонщика, и Макс Ферстаппен могли бороться за титул. Команда даёт своим пилотам равные возможности и одинаковую технику. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы победил сильнейший. И наши гонщики тоже этого хотят», - заявил З.Браун.

Ниджат