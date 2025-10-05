Во Франции частично обновлен состав правительства

Новым министром обороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр.

Информацию об этом передает агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Тем временем кресло министра финансов в обновленном правительстве занял Ролан Лескюр, ближайший союзник нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

По данным издания, ряд ключевых министров все так же остались на своих постах. В том числе речь идет о Жан-Ноэле Барро в МИД, Брюно Ретайо в МВД и Жеральде Дарманене в Минюсте.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон посетовал на вырождение демократии в европейских странах. По его мнению, европейцы действительно сомневаются в собственных институтах, бывших ранее гарантами демократии. Макрон заявил, что они верят в то, что правительства манипулируют ими.

Источник: Lenta.ru