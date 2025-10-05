Азербайджанские гребцы стартовали на III Играх стран СНГ с четырех медалей
Сегодня в Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр» в Мингячевире в рамках III Игр стран СНГ стартовали соревнования по гребле.
В первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали.
Алимурад Гаджизаде взял серебро в заезде на 200 метров в байдарке-одиночке среди спортсменов 2009–2010 годов рождения.
Амиль Рамазанов стал обладателем двух бронзовых медалей — в заездах на 200 и 500 метров в байдарке-одиночке среди спортсменов 2007–2008 годов рождения.
В двухместном байдарке на дистанции 200 метров среди спортсменов 2009–2010 годов рождения дуэт Иван Воробьянский - Гусейн Гасанов финишировал третьим в финальном заезде.
Фаига Мамедова
