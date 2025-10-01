Лига Чемпионов: «Карабах» обыграл «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

Агдамский "Карабах" обыграл датский "Копенгаген" в матче II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку завершилась победой "скакунов" со счетом 2:0.

Первый гол агдамцев на 28-й минуте забил Абдулла Зубир. За семь минут до завершения основного времени игры Эммануиль Аддаи установил окончательный счет.

После победы "Карабах" поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице, опережая мадридский "Атлетико", английские "Ливерпуль" и "Челси".

22:00

Стартовал второй тайм матча II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и датским "Копенгагеном".

Агдамцы ведут со счетом 1:0.

На 28-й минуте отличился Абдулла Зубир.

21:23

Агдамский "Карабах" открыл счет в матче II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА против датского "Копенгагена".

На 28-й минуте Абдулла Зубир поразил ворота соперников, оказавшись быстрее всех на добивании после рикошета от штанги.

20:59

В Баку стартовал матч II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Карабах" и "Копенгаген" из Дании.

Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался в 20:45.

Отметим, что "Карабах" в I туре Лиги одержал победу над "Бенфикой" в Португалии со счетом 3:2. "Копенгаген" же сыграл вничью дома с немецким клубом "Байер 04" - 2:2.

20:20

Стали известны стартовые составы азербайджанского "Карабаха" и датского "Копенгагена" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, команды начнут игру в следующих составах:

"Карабах":

Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Кади Боргес, Алексей Кашук, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

"Копенгаген":

Доминик Котарски, Габриел Перрейра, Пантелис Хатзидиакос, Юссуф Мукоко, Мохамед Эльюнусси, Джордан Ларссон, Лукас Лерагер, Родриго Хескас, Маркос Лопес, Роберто, Томас Дилейни.

Напомним, встреча между "Карабахом" и "Копенгагеном" состоится сегодня, в 20:45 по местному времени, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.