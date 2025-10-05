В Ичеришехер будет ограничено движение транспорта и пешеходов

С 6 октября будет частично ограничено движение транспортных средств и пешеходов в Ичеришехер.

Как передает 1news.az, об этом говорится в опубликованном сегодня в соцсетях объявлении Управления Государственного Историко-архитектурного Заповедника "Ичеришехер".

Указывается, что причиной ограничений является ремонтно-восстановительные работы, которые будут проводиться на проспекте Нефтяников, при въезде в Ичеришехер, примерно в течение месяца, начиная с 6 октября.

В ходе реконструкции будут обновлена каменная поверхность мостовых, а также изменено местоположение входного терминала.

"Приносим извинения за возможные временные неудобства", - говорится в обращении Управления заповедника к жителям и гостям столицы.