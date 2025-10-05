В Шамахы состоялось открытие Международного фестиваля барбекю - ФОТО

4 октября в селе Мейсари Шамахинского района состоялась церемония открытия впервые организуемого в Азербайджане Международного фестиваля барбекю.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль организован при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, комплекса «Насими баглары», ресторана «Абгора» и международного кулинарного судьи Сахиб-Давида Исрафилова (Don David).

В фестивале принимают участие известные шеф-повара из более чем 30 стран, а также президенты кулинарных ассоциаций, шеф-повара, удостоенные мишленовских звезд, кулинарные судьи.

На церемонии открытия международный кулинарный судья Сахиб-Давид Исрафилов (Don David), президент Всемирной ассоциации барбекю (WBQA) Виллем Винк, бывший президент Всемирной ассоциации шеф-поваров (WACS), личный повар Короля Саудовской Аравии Томас Гуглер (Thomas Gugler) рассказали о цели мероприятия.

Выступившие отметили, что основная цель международного фестиваля, обещающего впечатляющие демонстрации барбекю, — укрепить культурный обмен, а также представить миру гостеприимство, кухню и культурные ценности Азербайджана.

Затем гости ознакомились в установленных павильонах с кухней различных культур, продегустировали разнообразные блюда.

В специально выделенных зонах профессиональные шеф-повара из Азербайджана и других стран представляли богатство мировой кулинарии. Гости знакомились с павильонами, презентациями отдельных ресторанов и брендов.

Шеф-повара также провели для детей мастер-классы по приготовлению бургеров.

В ходе фестиваля был организован конкурс среди команд, каждая из которых приготовила блюдо по предложенному рецепту. Отличившимся командам были вручены сертификаты и медали. Главной наградой стал кубок, учрежденный партнерами.

В течение дня на фестивальной сцене выступали музыканты.