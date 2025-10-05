Израиль депортировал 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости»

Власти Израиля отправили в Испанию еще 29 человек, задержанных при перехвате флотилии «Сумуд», передает Reuters со ссылкой на израильский МИД.

В ведомстве отметили, что среди депортированных не только испанцы, но и граждане Португалии и Нидерландов.

Как уточняет Reuters, Израиль уже выслал как минимум 170 из более чем 450 задержанных активистов. Правительство страны обвинили в жестоком обращении с ними, в том числе в том, что людям отказывали в доступе к адвокатам. МИД Израиля это отвергает.

«Все законные права задержанных были полностью соблюдены, им был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам. Им не было отказано в доступе к адвокату, и, конечно же, к ним не применялась физическая сила», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Источник: Gazeta.ru