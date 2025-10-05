Участники III Игр стран СНГ познакомились с культурным наследием Шуши

Сегодня на городском стадионе Ханкенди завершились соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, сразу после церемонии награждения спортсмены и представители делегаций отправились в культурный тур в древний город Шуша — жемчужину Карабаха.

Во время поездки гости посетили знаковые достопримечательности города: Центральную площадь Шуши, легендарный родник «Хан гызы», Шушинскую крепость, Верхнюю мечеть Говхар ага и знаменитое плато Джыдыр дюзю. Участникам тура рассказали об истории Шуши — колыбели азербайджанской культуры, родине выдающихся поэтов, музыкантов и художников.

Гости отметили особую атмосферу города, где каждый камень хранит память о богатом культурном наследии Азербайджана.

В завершение тура участники сделали общую фотографию на фоне живописных пейзажей Шуши. Вечер продолжился праздничным ужином, прошедшим в теплой и дружеской атмосфере.

Фаига Мамедова