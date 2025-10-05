Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо: «Мы счастливы, что сегодня порадовали народ Азербайджана»

«Мы счастливы, что сегодня порадовали народ Азербайджана».

Как передает 1news.az, об этом сказал журналистам исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Рашад Расуллу по итогам III Игр стран СНГ.

Расуллу отметил высокий уровень соперничества на турнире. «Наши оппоненты были сильны. Например, наши узбекские соперники ранее завоевали 4 золотые медали на Чемпионате мира в данной возрастной группе. Однако наша команда не позволила им вновь стать победителями», - подчеркнул он.

Говоря о будущих планах, Рашад Расуллу обозначил ключевые цели: «Нашей следующей целью является победа наших молодых спортсменов на Чемпионате мира среди молодёжи, который проводится сейчас в городе Лима. А затем – победа на Исламских играх».

Он также дал высокую оценку организации мероприятия: «Уровень организации также очень высокий и является отличным опытом для будущих крупных соревнований».

Фаига Мамедова