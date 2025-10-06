В Баку пройдет пятый «Забег Победы»

2 ноября по случаю 5-й годовщины великой Победы Азербайджана в Отечественной войне Министерство молодежи и спорта совместно с Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» и Федерацией легкой атлетики Азербайджана организуют очередной благотворительный забег под названием «Забег Победы».

Как сообщили в министерстве, «Забег Победы» стартует в Приморском национальном парке, у фонтана «Семь красавиц». Его дистанция составит 10 км. Первые финишировавшие участники будут объявлены победителями и получат награды.

В рамках забега также предусмотрена организация ряда интересных и увлекательных мероприятий. Все финишировавшие участники будут удостоены медалей, а сертификат об участии они смогут скачать на официальном сайте турнира.

Желающим присоединиться к забегу под девизом «Вперед с гордостью» при регистрации необходимо оплатить в целях благотворительности минимальный взнос в размере 20 манатов. Собранные средства будут перечислены в фонд YAŞAT.

Традиционный «Забег Победы» проводится ежегодно с 2021 года.