Скончалась директор столичной школы №5

Об этом говорится в публикации Управления образования города Баку, размещенной в официальной странице на Facebook.

«С глубокой скорбью сообщаем, что скончалась директор средней общеобразовательной школы №5 города Баку Нармина Гюндузлу.

Управление образования города Баку выражает искренние соболезнования родным и близким покойной, а также педагогическому коллективу и учащимся школы.

Светлая память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто знал и работал с ней.

Allah rəhmət eləsin!».

Источник: 1news.az