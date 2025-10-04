Скончалась директор столичной школы №5
Скончалась директор средней общеобразовательной школы №5 города Баку Нармина Гюндузлу.
Об этом говорится в публикации Управления образования города Баку, размещенной в официальной странице на Facebook.
«С глубокой скорбью сообщаем, что скончалась директор средней общеобразовательной школы №5 города Баку Нармина Гюндузлу.
Управление образования города Баку выражает искренние соболезнования родным и близким покойной, а также педагогическому коллективу и учащимся школы.
Светлая память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто знал и работал с ней.
Allah rəhmət eləsin!».
Источник: 1news.az
