В Азербайджане молла убил жену и отправился в мечеть на намаз

Завершился судебный процесс по делу об убийстве, совершённом в апреле этого года в селе Хаспаладаоба Хачмазского района.

Как сообщает Qafqazinfo, приговор был вынесен супругу погибшей - 47-летнему сельскому молле Асафу Мамедову.

Согласно информации, в день происшествия в семье проходило мероприятие по случаю проводов племянника Асафа в армию, в котором участвовала и Ягут. Когда Асаф пришел туда, он потребовал, чтобы жена покинула мероприятие, и увел ее домой. По дороге женщина обвинила мужа в том, что он не позволяет ей бывать на семейных встречах, из-за чего между ними возникла ссора.

После возвращения домой спор продолжился, и Асаф задушил жену платком. После убийства он пошел в сельскую мечеть, совершил ночной намаз, а затем явился в полицию и сдался.

На суде Асаф Мамедов заявил, что раскаивается в содеянном, ранее никогда не обижал жену, страдал от невроза и не смог сдержать эмоции, что и привело к преступлению.

Согласно приговору Сумгайытского суда по тяжким преступлениям, Асаф Мамедов был приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.