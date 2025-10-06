Израиль депортировал Грету Тунберг и еще 170 активистов «Флотилии стойкости»

МИД Израиля сообщил о депортации в Грецию и Словакию 171 активиста, которые на судах «Флотилии стойкости» (Sumud) хотели доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Среди депортированных — шведская активистка Грета Тунберг.

«Среди депортированных есть граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США»,— сообщил израильский МИД в соцсети X. Активистов ведомство назвало «провокаторами из «Флотилии Хамаса».

ВМС Израиля остановили флотилию «Sumud», состоящую из почти 50 международных судов, которые направлялись в сектор Газа, 2 октября. В инициативе по прорыву морской блокады Газы участвовали более 500 активистов примерно из 40 стран, которые планировали доставить в зону боевых действий продовольствие и медикаменты. Израиль сообщал, что предлагал передать продукты через Италию, Грецию или католическую церковь, но активисты отказались и пошли «на провокацию». К тому же израильская сторона утверждает, что акция была фактически профинансирована ХАМАСом.

Грету Тунберг уже участвовала в подобной акции в июне. С еще 11 активистами на яхте Madleen они пыталась подойти к берегу сектора Газа с гуманитарной помощью, но судно перехватили израильские военнослужащие. Вскоре активистку также депортировали.

Источник: «Коммерсант»