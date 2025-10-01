 Новый этап в авиации Азербайджана: Международный аэропорт Гейдар Алиев присоединился к глобальной карте инноваций - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Новый этап в авиации Азербайджана: Международный аэропорт Гейдар Алиев присоединился к глобальной карте инноваций - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
Международный аэропорт Гейдар Алиев, ставя в приоритет безопасность и комфорт пассажиров, достиг очередного стратегического успеха.

Международный аэропорт Гейдар Алиев, ставя в приоритет безопасность и комфорт пассажиров, достиг очередного стратегического успеха.

В техническую инфраструктуру главных воздушных ворот Азербайджана внедрена технология Rapid Recovery System (R2S), разработанная одной из ведущих мировых компаний – ResQtec.

Система R2S, признанная «золотым стандартом» в мировой авиационной отрасли, обеспечивает более стабильное и безопасное наземное передвижение воздушных судов и способствует бесперебойности полетов. Преимущество технологии заключается в том, что весь процесс осуществляется одним шагом и без прерываний, минимизируя необходимость дополнительного вмешательства и делая операции более оперативными и надежными. Кроме того, процесс выполняется только после полной эвакуации пассажиров из самолета.

Сегодня Международный аэропорт Гейдар Алиев стал единственным в регионе аэропортом, располагающим данной технологией. Это достижение делает Азербайджан не только географическим узлом, но и самым надежным выбором для транзита с точки зрения технической надежности, повышая его привлекательность для международных перевозок.

В рамках подготовки к внедрению новой технологии сотрудники успешно прошли международные программы обучения ResQtec. Сначала курсы состоялись в Чехии, а затем в Баку был организован интенсивный пятидневный тренинг, по итогам которого специалисты овладели современными навыками по эксплуатации оборудования.

Технологии ResQtec уже успешно применяются на глобальном уровне в таких ведущих аэропортах, как Торонто, Манас, Вена, Женева, Таллинн, Острава, Чанги, а также в престижных авиакомпаниях, включая Qatar Airways, Air France, Etihad Airways, Air Canada. Присоединение Азербайджана к этой экосистеме укрепляет позиции нашей страны как надежного партнера в глобальной авиационной семье.

«Внедрение технологии ResQtec является важным этапом на пути модернизации авиационной инфраструктуры Азербайджана. Этот шаг означает более высокий уровень доверия, а также является показателем укрепляющихся позиций нашей страны в международной авиационной семье», – подчеркнул операционный директор аэропортов Азербайджана Теймур Гасанов.

Международный аэропорт Гейдар Алиев и впредь будет продолжать политику модернизации, инвестируя в инновационные технологии.

