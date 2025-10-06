429 иностранцев выдворены из Азербайджана за третий квартал 2025 года

В течение третьего квартала 2025 года Государственной миграционной службой было принято в общей сложности 7718 решений, связанных с правилами пребывания, проживания, трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, а также по другим соответствующим административным правонарушениям.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Из числа иностранцев, в отношении которых были приняты административные решения, 3245 человек были задержаны Государственной миграционной службой в ходе мероприятий по борьбе с нерегулируемой миграцией.

Было установлено, что они проживали на территории страны без документов, дающих право на пребывание или жительство (незаконно), занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели въезда, привлекались к незаконной трудовой деятельности или не проживали по адресу, указанному при регистрации.

429 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были административным порядком выдворены за пределы Азербайджанской Республики, и их въезд в страну ограничен на установленный законом срок. Для остальных было обеспечено узаконивание пребывания на территории страны либо добровольный выезд из Азербайджана.

В этот период было выявлено 3 случая организации нелегальной миграции в стране. В ходе проведённых расследований установлено, что иностранных граждан привозили на территорию страны с различными целями, а после их прибытия предпринимались попытки незаконно обеспечить их разрешениями на работу и временное проживание. Собранные по этим фактам доказательства направлены в соответствующие правоохранительные органы для правовой оценки.

Подчеркивается, что Государственная миграционная служба продолжает принимать меры по борьбе с нелегальной миграцией на постоянной основе.