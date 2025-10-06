Свыше 20 тысяч гостей посетят Всемирный форум городов в Баку

В Университете АДА состоялась презентация «Азербайджанской градостроительной кампании» в рамках 13-го Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает АЗЕРТАДЖ, кампания, реализуемая по совместной инициативе Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики, охватила такие актуальные направления, как градостроительство, расселение, устойчивое развитие и борьба с изменением климата.

В рамках кампании партнеры планируют организовать форумы, панельные дискуссии, академические исследования, лагеря, фестивали, выставки, спортивные и общественные мероприятия. Эти инициативы будут способствовать продвижению среди населения решений в области устойчивого и инклюзивного градостроительства, а также укреплению местного и международного партнерства.

Отметив, что Азербайджан имеет большой опыт в проведении международных мероприятий, руководитель Программы ООН по населенным пунктам по Азербайджану Анна Соаве сообщила журналистам, что во Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, примут участие свыше 20 тысяч гостей.

«В форуме примут участие специалисты по градостроительству и архитектуре из разных стран мира, представители известных компаний. WUF13 – одно из крупнейших мероприятий в мире. Это крупнейшее мероприятие на тему градостроительства. Мы надеемся, что в следующем году в Баку приедут более 20 тысяч специалистов, чтобы найти пути решения существующих проблем, обсудить подготовку дорожной карты для реализации предстоящих задач. Надеюсь, что мероприятие будет полезным как для азербайджанской, так и для мировой градостроительной культуры», – отметила Анна Соаве.