 На этой дороге вводится частичное ограничение движения
На этой дороге вводится частичное ограничение движения

Феликс Вишневецкий17:04 - Сегодня
На этой дороге вводится частичное ограничение движения

В связи с проведением ремонтных работ с 8:00 7 октября до 24:00 9 октября на боковой дороге Внешней кольцевой автодороги в Ясамальском районе (участок от улицы Мохаммед Хиябани до Московского проспекта) движение транспортных средств на указанном участке дороги будет частично ограничено.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Просим водителей быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков», - отмечают в Госагентстве.

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
