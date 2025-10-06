ИВ города Баку разъяснила ситуацию о сносе архитектурных зданий на «Советской»

В последние дни в социальных сетях некоторые лица распространяют необоснованную информацию о якобы сносе архитектурных зданий в Ясамальском районе города Баку, в так называемой зоне «Советская».

«Такие публикации имеют целью дезинформировать общественность и создать искусственное недовольство», - отмечается в сообщении пресс-службы ИВ города Баку.

Отмечается, что на территории «Советской» в целом сохранено около 150 исторических зданий и для контроля за ходом этих работ также создана специальная комиссия с участием представителей нескольких государственных органов.

Комиссией подготовлен полный список всех архитектурных зданий на территории. В настоящее время осуществляется снос только тех сооружений, срок эксплуатации которых истёк и которые находятся в аварийном состоянии. Этот процесс проводится без ущерба для исторических зданий. После завершения сноса аварийных зданий планируется проведение работ по восстановлению, реставрации и укреплению фундаментов архитектурных сооружений, находящихся на территории.

«Ещё раз отмечаем, что снос касается только зданий, находящихся в опасном и непригодном состоянии. Жителям территории выплачивается компенсация, соответствующая рыночной стоимости. Все процессы, проводимые на «Советской», осуществляются в рамках закона и под контролем специальной комиссии», - отмечают в ИВ города Баку.

Читайте по теме:

В Баку сносят памятник архитектуры? Официальный комментарий - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий