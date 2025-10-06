 ИВ города Баку разъяснила ситуацию о сносе архитектурных зданий на «Советской» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

ИВ города Баку разъяснила ситуацию о сносе архитектурных зданий на «Советской»

First News Media17:33 - Сегодня
ИВ города Баку разъяснила ситуацию о сносе архитектурных зданий на «Советской»

В последние дни в социальных сетях некоторые лица распространяют необоснованную информацию о якобы сносе архитектурных зданий в Ясамальском районе города Баку, в так называемой зоне «Советская».

«Такие публикации имеют целью дезинформировать общественность и создать искусственное недовольство», - отмечается в сообщении пресс-службы ИВ города Баку.

Отмечается, что на территории «Советской» в целом сохранено около 150 исторических зданий и для контроля за ходом этих работ также создана специальная комиссия с участием представителей нескольких государственных органов.

Комиссией подготовлен полный список всех архитектурных зданий на территории. В настоящее время осуществляется снос только тех сооружений, срок эксплуатации которых истёк и которые находятся в аварийном состоянии. Этот процесс проводится без ущерба для исторических зданий. После завершения сноса аварийных зданий планируется проведение работ по восстановлению, реставрации и укреплению фундаментов архитектурных сооружений, находящихся на территории.

«Ещё раз отмечаем, что снос касается только зданий, находящихся в опасном и непригодном состоянии. Жителям территории выплачивается компенсация, соответствующая рыночной стоимости. Все процессы, проводимые на «Советской», осуществляются в рамках закона и под контролем специальной комиссии», - отмечают в ИВ города Баку.

Читайте по теме:

В Баку сносят памятник архитектуры? Официальный комментарий - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий

Поделиться:
478

Актуально

Мнение

Нахчыван, Шуша, Габала… Азербайджан нацелен на превращение тюркского мира в ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии - ФОТО

Общество

В суде оглашены документы, связанные с ракетными ударами вооруженных сил Армении ...

Xроника

Ильхам Алиев принял в Габале генерального секретаря Организации тюркских ...

Общество

TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE – ФОТО

В Азербайджане молла убил жену и отправился в мечеть на намаз

Bugatti Mistral – самый быстрый родстер в мире теперь в Азербайджане - ФОТО

ИВ города Баку разъяснила ситуацию о сносе архитектурных зданий на «Советской»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Азербайджане с 1 октября стартует проект школьных автобусов

В Баку прощаются с Огтаем Ширалиевым - ФОТО

Тяжелая авария в Баку: три человека погибли, семь пострадали

Скончался Октай Ширалиев - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE – ФОТО

Сегодня, 19:00

В Азербайджане молла убил жену и отправился в мечеть на намаз

Сегодня, 18:45

Bugatti Mistral – самый быстрый родстер в мире теперь в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:30

Нахчыван, Шуша, Габала… Азербайджан нацелен на превращение тюркского мира в глобальный центр силы

Сегодня, 18:15

Трамп гарантировал арабским лидерам, что Израиль не начнёт войну

Сегодня, 18:05

Президент Узбекистана находится с визитом в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 17:57

Израиль депортировал Грету Тунберг и еще 170 активистов «Флотилии стойкости»

Сегодня, 17:40

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Габалу

Сегодня, 17:34

ИВ города Баку разъяснила ситуацию о сносе архитектурных зданий на «Советской»

Сегодня, 17:33

Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии - ФОТО

Сегодня, 17:20

Ильхам Алиев встретился в Габале с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра - ФОТО

Сегодня, 17:15

На этой дороге вводится частичное ограничение движения

Сегодня, 17:04

Министр обороны Азербайджана встретился с послом Великобритании

Сегодня, 16:51

Азербайджанский шпажист завоевал бронзовую медаль на III Играх стран СНГ

Сегодня, 16:50

Свыше 20 тысяч гостей посетят Всемирный форум городов в Баку

Сегодня, 16:46

В Баку пройдет пятый «Забег Победы»

Сегодня, 16:40

429 иностранцев выдворены из Азербайджана за третий квартал 2025 года

Сегодня, 16:21

«AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО

Сегодня, 16:11

Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 16:03

В Армении засекретили отчет по 44-дневной войне

Сегодня, 16:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного регионаСегодня, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10